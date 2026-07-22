Почти 76 процентов проб воды в Томской области не соответствуют нормативам

Состояние водоочистных сооружений в Томской области требует срочной модернизации для снижения микробных рисков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область остается в числе субъектов Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по качеству питьевой воды. Согласно государственному докладу Роспотребнадзора, почти 76 процентов проб из централизованных источников не соответствуют установленным санитарно-химическим нормативам. Доклад стал доступен СМИ сегодня, 22 июля.

Несмотря на то что в 2025 году доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, увеличилась на 6,5 процента, общие показатели остаются критическими. Хуже ситуация наблюдается только в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве. Высокая доля несоответствующих проб зафиксирована и в нецентрализованных источниках, где этот показатель составил 68,93 процента. Больше такое значение зарегистрировано лишь в Республике Коми.

Перед подачей воды в распределительную сеть 52,08 процента проб не соответствовали санитарно-химическим нормам. В самой распределительной сети этот показатель достиг 54,77 процента. У потребителей доля проб питьевой воды, не соответствующих требованиям, составила 45,3 процента. Это почти в четыре раза выше среднероссийского уровня, который находится на отметке 12,03 процента. Более высокие значения зафиксированы в Республике Калмыкия, Новгородской и Курганской областях, а также в Республике Мордовия.

Согласно документу, 72,9 процента водоочистных сооружений региона не отвечали требованиям санитарного законодательства. По данному показателю Томская область уступила лишь Республике Калмыкия. Также регион вошел в число 32 субъектов, где в 2025 году действовали временные отступления от отдельных нормативов качества питьевой воды. Они касались цветности, мутности, жесткости, содержания железа, марганца, аммония, нитратов, сульфатов и других веществ. Область отнесли к субъектам с высоким микробным риском, что означает повышенную вероятность возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с качеством питьевой воды.

Улучшение состояния водопроводных сетей и модернизация очистных сооружений остаются приоритетными задачами для обеспечения безопасности здоровья местных жителей и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний в регионе.

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