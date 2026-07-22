Томичи сделали свыше 2 миллионов дистанционных записей к врачам за полгода

Электронная запись к врачу через мобильные приложения и порталы стала стандартом для жителей Томской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области с начала 2026 года воспользовались дистанционной записью к медикам свыше двух миллионов четырехсот тысяч раз. Наиболее востребованными направлениями стали педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология, оториноларингология и офтальмология. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области в среду, 22 июля.

В 2026 году самым популярным методом обращения остался телефонный звонок в кол-центры медицинских учреждений, которым граждане воспользовались более двух миллионов тридцати четырех тысяч раз. На втором месте по частоте использования находится раздел «Здоровье» портала «Госуслуги», через который записался двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят один пациент. Замыкает тройку лидеров региональный чат-бот в мессенджере МАКС «Мое здоровье Томск запись на прием к врачу», с помощью которого томичи обратились в медучреждения сто пять тысяч триста семьдесят девять раз.

Исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьев отметил, что граждане активно применяют электронные сервисы для попадания на прием в учреждения первичного звена по месту прикрепления. Такой подход исключает очереди и ожидание ответа оператора. Цифровые инструменты помогают достигать целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России, повышая доступность медицинской помощи и охват профилактическими мероприятиями большего процента населения.

С помощью портала госуслуг и чат-бота в МАКСе жители региона могут записаться к четырнадцати специалистам, в том числе к участковому терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу, оториноларингологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, фтизиатру, стоматологу, стоматологу-терапевту, участковому педиатру, детскому хирургу и психиатру.

Получить консультацию о возможностях цифровых сервисов в здравоохранении граждане могут по телефонам горячей линии департамента. Операторы Центра медицинской и фармацевтической информации в круглосуточном режиме готовы рассказать о том, как через интернет прикрепиться к медицинской организации, записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом себе или ребенку.

Активное внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения Сибири позволяет оптимизировать нагрузку на медицинский персонал и существенно экономит время пациентов, делая процесс получения квалифицированной помощи более предсказуемым и комфортным для жителей региона.

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