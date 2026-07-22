Томичей предупредили об ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм

Мониторинг интернет-пространства позволяет следственным органам Томской области оперативно выявлять признаки экстремистской деятельности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Томской области предупредили жителей региона об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. В Следственном управлении СК России по региону 22 июля напомнили, что распространение запрещенных материалов в сети интернет влечет наказание по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Экстремизм представляет серьезную угрозу национальной безопасности и стабильности общества. Правовой основой противодействия таким деяниям выступает Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». К наиболее распространенным формам подобной активности относятся призывы к насильственному изменению конституционного строя, разжигание национальной или религиозной вражды, а также публичное оправдание терроризма.

В условиях развития современных технологий запрещенная информация активно распространяется через социальные сети и мессенджеры. Виртуальное пространство нередко становится платформой для вербовки сторонников и формирования сетей поддержки преступников. Следственное управление СК России по Томской области на постоянной основе проводит мониторинг интернета для оперативного выявления признаков преступной деятельности.

Гражданам, в том числе студентам и активным пользователям социальных сетей, важно понимать, что размещение на своих страницах видеороликов, аудиозаписей, изображений или текстов, признанных судом экстремистскими материалами, квалифицируется как правонарушение. Законодательство предусматривает ответственность не только за создание контента, но и за его репостинг другими пользователями онлайн-сервисов.

Ознакомиться с актуальным перечнем запрещенных материалов граждане могут на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Соблюдение законодательных норм в цифровом пространстве является необходимым условием для поддержания правопорядка и безопасности в регионе.

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