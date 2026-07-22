Суд на год отправил томича в колонию за нетрезвые поездки на автомобиле

За руль житель Томска сможет сесть очень не скоро Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего мужчины. Житель областного центра поплатился свободой за очередную нетрезвую поездку, сообщили 22 июля в прокуратуре Томской области.

В ноябре 2025 года нетрезвый томич разъезжал по улицам областного центра на автомобиле своей тещи. Лихача остановили сотрудники ГИБДД, инспекторы зафиксировали у автомобилиста явные признаки опьянения. На месте выяснилось, что ранее этот же мужчина уже садился пьяным за руль, за что привлекался к административной ответственности и имел судимость.

Суд приговорил томича к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Водительских прав мужчина лишен на 3 года и 1 месяц.

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