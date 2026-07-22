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НовостиОбщество22 июля 2026 7:25

Суд на год отправил томича в колонию за нетрезвые поездки на автомобиле

Мужчина надолго лишен водительских прав
Елена Белоусова
За руль житель Томска сможет сесть очень не скоро

За руль житель Томска сможет сесть очень не скоро

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего мужчины. Житель областного центра поплатился свободой за очередную нетрезвую поездку, сообщили 22 июля в прокуратуре Томской области.

В ноябре 2025 года нетрезвый томич разъезжал по улицам областного центра на автомобиле своей тещи. Лихача остановили сотрудники ГИБДД, инспекторы зафиксировали у автомобилиста явные признаки опьянения. На месте выяснилось, что ранее этот же мужчина уже садился пьяным за руль, за что привлекался к административной ответственности и имел судимость.

Суд приговорил томича к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Водительских прав мужчина лишен на 3 года и 1 месяц.

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