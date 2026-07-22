Томичку с долгом 1,5 млн по алиментам осудили на принудительные работы

Женщина игнорировала свои обязанности по содержанию ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Парабельского района Томской области приговорена к шести месяцам принудительных работ за неуплату средств на содержание детей. Об этом 22 июля сообщили в прокуратуре Томской области.

Женщина накопила задолженность свыше 1,5 млн рублей и будет отчислять 10 процентов заработка в доход государства по статье 157 УК РФ. Судом установлено, что 35-летняя сельчанка обязана выплачивать средства на содержание двух сыновей и дочери, в отношении которых она еще в 2019 году лишена родительских прав. Несмотря на предыдущие привлечения к ответственности за неуплату, женщина не изменила своего отношения к родительским обязанностям и накопила критическую сумму долга.

Государственный обвинитель поддержал позицию следствия, отметив, что противоправные действия носили систематический характер. Суд полностью согласился с доводами прокурора и назначил виновной наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов из ее заработка в доход государства.

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