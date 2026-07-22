ТЦ «Лето» в Томске экстренно эвакуировали из-за возможного пожара

Официальная информация от МЧС уточняется Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В торговом центре «Лето» прошла полная эвакуация посетителей и персонала из-за возможного возгорания. Об этом 22 июля 2026 года сообщил телеграм-канал «Регион-70 Томск».

По словам подписчиков канала, администрация комплекса объявила о тревоге. Предварительная причина эвакуации — возможное возгорание в здании. На данный момент официальной информации от МЧС России по Томской области не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. Ожидается, что представители надзорных ведомств прокомментируют ситуацию после проверки всех систем безопасности торгового комплекса.

На момент написания новости информации о точной причине эвакуации от МЧС не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томская полиция ищет очевидцев ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла

Огненный фронт в тайге: в Томской области действуют 34 лесных пожара

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru