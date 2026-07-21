Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2026 3:10

Огненный фронт в тайге: в Томской области действуют 34 лесных пожара

В Томской области 21 июля продолжает действовать режим ЧС федерального уровня
Екатерина Сафонова
Сильнее всего горит Верхнекетский район, где локализовать огонь пока удалось лишь на пяти участках из восемнадцати

Сильнее всего горит Верхнекетский район, где локализовать огонь пока удалось лишь на пяти участках из восемнадцати

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в регионе остается крайне напряженной. По данным на утро 21 июля, в Томской области зафиксирован 34 активных очага возгорания. За прошедшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать только один пожар на территории Верхнекетского лесничества. Об этом рассказали в региональной лесоохране во вторник, 21 июля.

География стихийного бедствия охватывает семь муниципалитетов. Наибольшее число возгораний приходится на Верхнекетское (18 пожаров), Каргасокское (5) и Улу-Юльское (5) лесничества. Также полыхает в Александровском (3), Бакчарском (1), Колпашевском (1) и Тегульдетском (1) районах.

Спасателям удается сдерживать стихию: на данный момент статус «локализован» присвоен семи участкам — пяти в Верхнекетском районе, а также по одному в Александровском и Тегульдетском.

Причиной столь сложной ситуации стала погода. На сегодняшний день класс пожарной опасности в лесах оценивается как третий — средняя степень угрозы. В связи с этим власти пошли на жесткие меры. С 13 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, который распространяется на всю территорию области. Кроме того, введен режим ЧС федерального характера, объединяющий леса Томской области и Красноярского края. До 31 июля на территории региона официально установлен особый противопожарный режим.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать установленные ограничения. Запрещено посещение лесов и разведение огня. Обо всех случаях задымлений или открытого горения следует немедленно сообщать на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области за сезон 21 человек погиб на воде

«Огонь под запретом!»: В лесах Томской области объявлен пятый класс пожарной опасности

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru