Огненный фронт в тайге: в Томской области действуют 34 лесных пожара

Сильнее всего горит Верхнекетский район, где локализовать огонь пока удалось лишь на пяти участках из восемнадцати Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в регионе остается крайне напряженной. По данным на утро 21 июля, в Томской области зафиксирован 34 активных очага возгорания. За прошедшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать только один пожар на территории Верхнекетского лесничества. Об этом рассказали в региональной лесоохране во вторник, 21 июля.

География стихийного бедствия охватывает семь муниципалитетов. Наибольшее число возгораний приходится на Верхнекетское (18 пожаров), Каргасокское (5) и Улу-Юльское (5) лесничества. Также полыхает в Александровском (3), Бакчарском (1), Колпашевском (1) и Тегульдетском (1) районах.

Спасателям удается сдерживать стихию: на данный момент статус «локализован» присвоен семи участкам — пяти в Верхнекетском районе, а также по одному в Александровском и Тегульдетском.

Причиной столь сложной ситуации стала погода. На сегодняшний день класс пожарной опасности в лесах оценивается как третий — средняя степень угрозы. В связи с этим власти пошли на жесткие меры. С 13 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, который распространяется на всю территорию области. Кроме того, введен режим ЧС федерального характера, объединяющий леса Томской области и Красноярского края. До 31 июля на территории региона официально установлен особый противопожарный режим.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать установленные ограничения. Запрещено посещение лесов и разведение огня. Обо всех случаях задымлений или открытого горения следует немедленно сообщать на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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