Томский суд отправил в колонию даму за кражу денег с чужого банковского счета

На деньги бывшего сердечного друга женщина сняла квартиру в Томске, чтобы перебраться в областной центр Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Колпашевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 36-летней женщины. В прокуратуре Томской области 22 июля сообщили, что жительница района присвоила себе чужие деньги, украв их с банковского счета.

В марте дама стала участницей застолья, на котором присутствовал ее бывший кавалер. Она помнила пароль установленного на телефоне мужчины мобильного приложения банка, сумела найти момент и перевела со счета бывшего друга на свой 80 тысяч рублей. Эти деньги женщина потратила на продукты и оплатила аренду жилья в Томске. Жительница Колпашевского района планировала переехать в областной центр и начать там новую жизнь.

На суде обвиняемая в краже признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Однако, это не первый случай, когда она совершила противоправное деяние. Ранее женщина уже отбывала наказание за незаконный сбыт наркотиков. Гособвинитель обратил внимание на опасный рецидив в ее действиях.

Приговор суда — 2 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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