Банк России выпустит серебряную монету к 150-летию ТГУ

Центральный банк РФ 22 июля сообщил о планах выпустить памятную серебряную монету к 150-летнему юбилею ТГУ. В вузе уточнили, что монета будет отчеканена из серебра 925-й пробы. Для ее изготовления применяется технология «пруф», которая обеспечивает зеркальную поверхность и четкий матовый рельеф. Номинал монеты составит 3 рубля.
Томский государственный университет станет одним из немногих высших учебных заведений в стране, удостоенных чести быть увековеченными на монете Банка России. Выпуск войдет в серию «Исторические события», где также запланированы монеты, посвящённые 200-летию со дня рождения Льва Толстого и 150-летию Российского института театрального искусства — ГИТИСа.
Монета появится в 2028 году, когда томский университет будет отмечать свой юбилей.
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