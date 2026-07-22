Выпускникам ТПУ поступило 4,6 тысячи предложений о работе от компаний

Предложения о работе в Политех поступили из различных регионов страны, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург. Фото: ТПУ

Работодатели направили будущим выпускникам 2026 года ТПУ свыше 4,6 тысячи заявок на трудоустройство. Об этом 22 июля сообщили в вузе. По подсчетам университета, это примерно по четыре предложения на каждого студента, который планирует начать карьеру после получения диплома. Начальный уровень оплаты труда для обладателей дипломов ТПУ оценивается в диапазоне от 75 до 300 тысяч рублей.

Предложения о работе поступили из различных регионов страны, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Тюмень и другие города. Наибольший интерес у компаний вызывают специалисты, обучавшиеся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Нефтегазовое дело», «Химическая технология».

В Национальном рейтинге трудоустройства выпускников 2026 года, ТПУ занял лидирующую позицию среди всех вузов страны по показателям трудоустройства выпускников химических, машиностроительных, геологических и нефтегазовых специальностей.

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