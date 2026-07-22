Забил друга топором и отвез турп на санях на мусорку: томичу присудили 8 лет колонии

Страшный груз мужчина накрыл покрывалом и отвез на контейнерную площадку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд приговорил 40-летнего томича к 8 годам пребывания в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили 22 июля «Комсомольской правде — Томск» в облпрокуратуре, мужчину признали виновным в убийстве 34-летнего приятеля. Местный житель приютил у себя знакомого, но в ответ гость забил радушного хозяина до смерти обухом топора.

Преступление было совершено в январе 2026 года. Сначала владелец жилья и фигурант устроили застолье с распитием алкоголя, а затем бытовую ссору. Ее причина — застарелая обида из-за произошедшей ранее размолвки. Потерпевший вновь оскорбил товарища, что обострило у последнего чувство неприязни. Разрешить противоречия мирно так и не удалось. Когда конфликт усугубился, гость схватил колун и тупым его концом нанес другу минимум 18 ударов. Пострадавший получил не совместимые с жизнью травмы тела и головы, в результате чего скончался на месте нападения.

Убийца постарался скрыть следы своего преступления. Положил тело в сани и, чтобы по пути следования труп не свалился прямо на дорогу, привязал его веревкой. Страшный груз мужчина накрыл покрывалом и отвез на соседнюю улицу к мусорным бакам. Там избавился от мертвого товарища.

Была собрана достаточная доказательная база, подтвердившая причастность мужчины к совершению особо тяжкого преступления. Фото: прокуратура Томской области

В ходе разбирательств фигурант признался в содеянном и полностью признал свою вину.

Напомним, ранее мы писали, что обвинительное заключение по данному делу утверждала прокуратура Октябрьского района. Она же передавала материалы в суд.

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