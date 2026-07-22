Синоптики прогнозируют ливни в районах Томской области 23 июля

Четверг в регионе будет дождливым Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 23 июля, в Томске и области. В районах ночью местами, а днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град. Ночью и утром возможны туманы.

Ветер северо-восточный, при грозах порывы будут достигать до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области предстоящей ночью составит +12…+17 °С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Томске в ночь на 23 июля возможен небольшой дождь, гроза, днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14…+16°С, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

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