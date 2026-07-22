Особый статус и меры поддержки закреплены в законе для учителей Томской области

Для учителей, впервые приступающих к работе, вводится обязательная система наставничества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Департамент образования Томской области 21 июля сообщил о новом Указе президента России Владимира Путина. Глава государства подписал документ, направленный на повышение престижа профессии учителя и создание благоприятных условий для педагогической деятельности. На государственном уровне закреплен особый статус профессии учителя.

Педагоги со стажем от 25 лет получат право на присвоение звания «Ветеран труда». Учителя смогут раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи. В указе предусмотрено право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. Для учителей, впервые приступающих к работе, вводится обязательная система наставничества на период не менее года. Система помогает новичкам быстрее влиться в профессию, позволяет решать точечные задачи.

В департаменте образования Томской области уточнили, что за последние 5 лет в сельские школы региона удалось привлечь 69 педагогов; в регионе ведется работа по снижению нагрузки на учителей с сохранением роста средней зарплаты.

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