Центр «Честный знак» провел 186 консультаций для томских бизнесменов

Консультации актуальны как для новичков в бизнесе, так и для опытных предпринимателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С февраля по июль 2026 года специалисты центра помощи «Честный знак» оказали 186 бесплатных консультаций предпринимателям Томска и области.

По информации областных властей от 21 июля, чаще всего бизнесмены обращаются в центр помощи с вопросами о регистрации в системе обязательной маркировки. Центр «Честный знак» начал работать в Томске в феврале 2026 года и оказывает бесплатную поддержку по вопросам обязательной маркировки товаров.

Воспользоваться поддержкой могут как производители, так и представители розничной торговли. Специалисты центра помогают определить, нужно ли маркировать конкретный товар, пройти регистрацию в системе, правильно заполнить карточки товаров и заказать коды маркировки. Деятельность центра осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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