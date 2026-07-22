В Томске восстановили проезд к СТ «Нерудник» после ледохода

Инертными материалами отсыпано около 180 метров пути. Фото: скриншот видео администрации Томска

В Томске завершена отсыпка дороги, ведущей к садовому товариществу «Нерудник». Этот участок, расположенный под Коммунальным мостом в районе Сенной Курьи, серьезно пострадал во время весеннего ледохода. Городские власти 22 июля сообщили, что подрядная организация уже отсыпала инертными материалами около 180 метров пути. Сверху рабочие уложат асфальтобетонный скол.

Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер, но они необходимы, чтобы горожане могли беспрепятственно добираться до своих дачных участков. Уже началась разработка проекта полноценного ремонта дорожного полотна. Аналогичная проблема на этом отрезке возникала и в прошлом году. Тогда на восстановление размытой трассы и укрепление направляющей дамбы из городского бюджета выделили почти 40 миллионов рублей, а основание дороги усилили бутовым камнем.

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