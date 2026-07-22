Подростков из Томска обвинили в оформлении кредитов на имя жителя Петрозаводска

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Томска. Подросткам, еще не достигших совершеннолетия, 21 июля были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: «Покушение на мошенничество», «Мошенничество», «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», «Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

По версии следствия, в марте 2025 года подростки сумели получить доступ к персональным данным жителя Петрозаводска. Используя их, юноши подали заявки на оформление займов в несколько микрофинансовых организации. Были одобрены кредиты на сумму более 43 тысяч рублей. Эти деньги поступили на банковские счета юных томичей. В заключении еще 7 договоров займов микрофинансовые организации юношам отказали.

В прокуратуре Карелии уточнили, что в ходе предварительного следствия ущерб от преступной деятельности не возмещен. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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