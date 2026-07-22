В Томской области число лесных пожаров выросло до 34

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП
Утром в среду, 22 июля, в лесах Томской области действует 34 пожара. По информации департамента лесного хозяйства, действующие очаги сейчас ликвидируют на территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского и Улу-Юльского лесничеств. Из них 7 локализованы.
Класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3 (это средняя пожарная опасность).
За прошедшие сутки в Томской области ликвидирован 1 лесной пожар на территории Верхнекетского лесничества. В большинстве случаев возгорания в лесах провоцируют грозы.
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