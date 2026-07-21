Аферисты под разными предлогами выманили у двух стрежевчан более миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Полиция Томской области 21 июля сообщила о новых случаях телефонного мошенничества в регионе. Мужчина и женщина — оба жителя Стрежевого — в общей сложности перевели аферистам более 1,1 миллиона рублей.
В первом случае женщине по телефону сообщили об установке домофона и попросили ее назвать код из смс-сообщения. Стрежевчанка продиктовала цифры. Затем ей начали звонить другие люди, называвшие себя сотрудниками госорганов. Они убедили даму в том, что она сама предоставила доступ к личным данным мошенникам, теперь на ее имя оформлена доверенность, и аферисты могут воспользоваться ее счетами. Женщину запугали возможной уголовной ответственностью и уговорили перевести более 750 тысяч рублей на указанные счета.
Второй жертвой жуликов стал мужчина. Он хотел стать инвестором, связался в сети с менеджером торговой площадки, который предложил ему принять участие в биржевых торгах. Следуя указаниям псевдоменеджера, стрежевчанин отправил обманщикам более 370 тысяч рублей.
По стечению обстоятельств, обманутые жители северного города — ровесники, им по 52 года. По фактам двух случаев мошенничества возбуждены уголовные дела.
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