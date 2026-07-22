В Томской области 22 июля ожидаются ливни и град

Под дождь в среду рискуют попасть как томичи, так и жители районов области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Осадки разной степени интенсивности ожидаются на территории Томской области в среду, 22 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах области в течение дня возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди и град.

Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23…+28 °С.

В Томске в среду днем возможен небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +26…+28 градусов.

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