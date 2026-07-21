Томским родителям не стоит оставлять без присмотра разблокированные телефоны

Аферисты находят детские аккаунты в игровых сообществах, соцсетях и мессенджерах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Издание «Вестник Киберполиции России» 21 июля опубликовало ряд советов для семей, в которых есть дети. К рекомендациям на тему — как мошенники используют в своих схемах несовершеннолетних — стоит прислушаться мамам и папам из Томской области.

Тревожным звоночком должны стать просьбы детей дать им смартфон родителей на несколько минут, вопросы сыновей и дочерей — сколько денег хранят мамы и папы на банковских картах. Вполне возможно, что задающий подобные вопросы ребенок уже попал под влияние мошенников.

В Киберполиции России уточнили, что аферисты находят детские аккаунты в игровых сообществах, соцсетях и мессенджерах. Там мошенники знакомятся с детьми и обещают подарки, это может быть игровая валюта или денежный приз. Как правило, затем поступает просьба о небольшой услуге — например, взять мамин телефон, открыть банковское приложение, назвать код из СМС или перевести деньги.

Простые правила, которые сохранят семейные деньги:

Не оставлять без присмотра разблокированные гаджеты и открытые банковские приложения.

Объяснять детям, что незнакомцы в интернете — не друзья. И особенно нужно насторожиться, если они просят что-то сделать: например, продиктовать код или перечислить куда-то деньги.

Начать откровенный разговор с ребенком, если он начал скрывать экран своего телефона или тайком переписывается с кем-то по ночам.

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