Томский Дворец творчества детей и молодежи возглавил Алексей Гайфулин

Бывший руководитель «Созвездия» закончил факультет психологии ТГУ. Фото: ДТДиМ

Директором томского Дворца творчества детей и молодежи назначен Алексей Гайфулин. Как сообщили 21 июля в ДТДиМ, Дворец возглавил человек из системы дополнительного образования.

Алексей Гайфулин в течение 18 лет руководил Домом детского творчества «Созвездие»; занимался организацией масштабных районных и городских конкурсов и мероприятий, летних палаточных лагерей.

«Для меня почетно прийти в учреждение такого масштаба. Уверен, что вместе с коллективом, детьми и родителями мы сможем улучшить все, что уже создано, и обязательно приумножим», — отметил директор.

Бывший руководитель «Созвездия» закончил факультет психологии ТГУ, затем прошел профессиональную переподготовку по специальности «Муниципальное и государственное управление».

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