В Ленинском районе Томска 22 июля на несколько часов отключат холодную воду

Воду на Каштаке отключат в 9.00 в среду, 22 июля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, без воды останутся несколько жилых домов, магазинов и офисов, расположенных в томском микрорайоне Каштак. По информации ресурсоснабжающей компании, воды не будет с 9.00 до 21.00 из-за работ по замене участка водопроводной сети в районе улицы Говорова.

Воду на 12 часов отключат в домах, расположенных на улицах Говорова, Ильмера и в переулке Крутоовражном.

На понедельник, 27 июля, запланированы работы по замене аварийной запорной арматуры в районе улицы Киевской, что также оставит без воды жителей близлежащих домов.

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