Оборот малых предприятий Томской области превысил 40 миллиардов рублей

За первые три месяца 2026 года совокупный оборот субъектов малого предпринимательства в Томской области достиг отметки в 40,8 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 10% от общего оборота всех компаний и организаций, работающих на территории региона, 21 июля сообщил Томскстат.
По информации ведомства, лидирующую позицию по объему выручки заняла сфера оптовой и розничной торговли, а также деятельность по ремонту автомобилей и мотоциклов. На долю этих направлений пришлось 37% от всего оборота малого бизнеса. Следом идут обрабатывающие производства, обеспечившие 14% оборота, а замыкают тройку лидеров строительные компании с показателем в 10%.
Согласно подсчетам Томскстата, в секторе малого предпринимательства области трудятся 35,2 тысячи человек. В среднем на каждом таком предприятии работает около 30 сотрудников. Самым крупным работодателем среди малых фирм оказались обрабатывающие производства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крыша дома рухнула в Томской области во время пожара
Томская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru