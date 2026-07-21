Оборот малых предприятий Томской области превысил 40 миллиардов рублей

В секторе малого предпринимательства Томской области трудятся 35,2 тысячи человек. Фото: Марина Лукина

За первые три месяца 2026 года совокупный оборот субъектов малого предпринимательства в Томской области достиг отметки в 40,8 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 10% от общего оборота всех компаний и организаций, работающих на территории региона, 21 июля сообщил Томскстат.

По информации ведомства, лидирующую позицию по объему выручки заняла сфера оптовой и розничной торговли, а также деятельность по ремонту автомобилей и мотоциклов. На долю этих направлений пришлось 37% от всего оборота малого бизнеса. Следом идут обрабатывающие производства, обеспечившие 14% оборота, а замыкают тройку лидеров строительные компании с показателем в 10%.

Согласно подсчетам Томскстата, в секторе малого предпринимательства области трудятся 35,2 тысячи человек. В среднем на каждом таком предприятии работает около 30 сотрудников. Самым крупным работодателем среди малых фирм оказались обрабатывающие производства.

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