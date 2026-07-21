В колледжах и техникумах Томской области открыт набор на 7 новых специальностей

Всего в техникумах и колледжах региона насчитывается 188 направлений подготовки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в томских колледжах и техникумах впервые начнут готовить специалистов по 7 новым направлениям, включая электронику, медицину и сельское хозяйство. В правительстве Томской области 21 июля уточнили, что список профессий ежегодно корректируют, опираясь на запросы работодателей и ситуацию на рынке труда. Устаревшие и похожие профили объединяют или заменяют актуальными.

Открыты наборы на специальности «Разработка электронных устройств и систем», «Фермер», «Медико-профилактическое дело» и «Медицинский массаж». На новые программы уже поступило более 1,3 тысячи заявлений, при этом конкурс на некоторые места достигает 10 человек на одно место.

Всего в техникумах и колледжах региона насчитывается 188 направлений подготовки, а общее число поданных заявлений превысило 20 тысяч.

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