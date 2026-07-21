Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 21 июля опубликовал видео, сделанное при помощи фотоловушки на территории Першинского заказника в Кривошеинском районе. По заказнику гулял бурый медведь.
«У нас гости! И какие! Медведь — один из самых скрытных обитателей сибирской тайги. Он редко попадает в объектив: предпочитает ходить тихо, обходить неизвестные места и не светиться», — прокомментировали в департаменте появление хищника.
Специалисты ведомства уточнили, что в взрослый бурый медведь может проходить до 30 километров в день в поисках пищи. Его рацион в Томской области включает ягоды, коренья, рыбу, насекомых, а иногда копытных.
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