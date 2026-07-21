В Томской области медведи питаются ягодами, кореньями, рыбой, насекомыми, а иногда копытными Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 21 июля опубликовал видео, сделанное при помощи фотоловушки на территории Першинского заказника в Кривошеинском районе. По заказнику гулял бурый медведь.

Медведь может пройти 30 километров в день в поисках пищи. Видео: департамент охотничьего и рыбного хозяйства

«У нас гости! И какие! Медведь — один из самых скрытных обитателей сибирской тайги. Он редко попадает в объектив: предпочитает ходить тихо, обходить неизвестные места и не светиться», — прокомментировали в департаменте появление хищника.

Специалисты ведомства уточнили, что в взрослый бурый медведь может проходить до 30 километров в день в поисках пищи. Его рацион в Томской области включает ягоды, коренья, рыбу, насекомых, а иногда копытных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томскую область для борьбы с лесными пожарами направлены дополнительные силы

В Томске закрыт проезд на улицах Енисейской и Некрасова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru