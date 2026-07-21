Грозы, ливни и град возможны в Томской области 22 июля

Интенсивные осадки синоптики прогнозируют в районах области. Фото: Марина Лукина

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на среду, 22 июля. В районах области ночью местами ожидаются кратковременные дожди, грозы; ночью и утром в отдельных районах возможны туманы; днем — кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди, град.

Ветер северо-восточный, при грозах порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха предстоящей ночью составит +11…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов.

В областном центре в ночь на среду осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь, местами — гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

Ночью в Томске ожидается +13…+15°С, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.

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