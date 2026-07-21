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21 июля 2026 11:55

Томичка вызвала пожарных из-за задымления от мангала на соседнем участке

Жаривший шашлыки сосед обругал женщину и будет оштрафован за грубость
Елена Белоусова
Дым от шашлыков стал причиной ссоры соседей

Дым от шашлыков стал причиной ссоры соседей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Томске оштрафован житель областного центра, оскорбивший женщину. Прокуратура Томской области 21 июля сообщила «КП-Томск», что инцидент произошел в мае в Октябрьском районе города, в частном секторе.

Мужчина на своем участке готовил шашлыки. Из-за сильного задымления женщина, проживающая на соседнем участке, вызвала сотрудников МЧС.

После появления пожарных томич отправился к соседке выяснять отношения. Мужчина не выбирал выражений, ругался, используя ненормативную лексику. Все озвученное соседом 49-летняя женщина записала на телефон и обратилась в районную прокуратуру. Проверка доказала, что житель города нецензурной бранью унизил честь и достоинство дамы.

Прокуратура возбудила в отношении 41-летнего томича дело об административном правонарушении, мировой суд оштрафовал мужчину на 3 тысячи рублей.

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