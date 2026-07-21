Крыша дома рухнула в Томской области во время пожара

ЧП произошло на переулке Некрасова. Фото: МЧС России по Томской области

Оперативная обстановка с пожарами в регионе остается напряженной. За минувшие сутки подразделения МЧС России совершили четыре выезда. К счастью, пострадавших в результате возгораний нет, однако огонь нанес серьезный материальный ущерб жителям областного центра и Томского района. Статистику за сутки привели в региональном МЧС 21 июля.

Самым масштабным происшествием стал пожар в селе Моряковский Затон. Возгорание произошло на переулке Некрасова. Огонь успел серьезно повредить обрешетку крыши жилого дома — конструкция частично обрушилась внутрь здания. Также пламя перекинулось на надворные постройки. Общая площадь горения составила 171 квадратный метр. На борьбу со стихией были брошены силы 23 огнеборцев, которые задействовали семь единиц техники.

Крупный пожар произошел и в областном центре. На улице Научной в Томске загорелся жилой дом и прилегающие к нему хозяйственные строения. Площадь возгорания здесь составила 113 квадратных метров. Пламя было полностью ликвидировано усилиями одиннадцати пожарных расчетов с применением трех машин.

В связи с участившимися случаями бытовых пожаров ГУ МЧС России по Томской области напоминает жителям основные правила электробезопасности. Необходимо следить за состоянием электропроводки в доме и не перегружать электросеть мощными приборами. Следует использовать только исправное электрооборудование и никогда не оставлять без присмотра включенные в розетку электроприборы.

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