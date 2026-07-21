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НовостиОбщество21 июля 2026 1:49

Томская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

За год жители региона стали брать жилищные кредиты на 55% чаще, а средний размер займа приблизился к четырем миллионам рублей
Екатерина Сафонова
Традиционно самые востребованные кредиты связанные с семейной ипотекой

Традиционно самые востребованные кредиты связанные с семейной ипотекой

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область показала уверенный рост на рынке жилищного кредитования. Согласно девятой ежегодной аналитике, регион занял 49-е строчку среди всех субъектов РФ. Основным показателем ранжирования стало соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения. Об этом рассказали во вторник, 21 июля, в Союзе строителей Томской области.

В среднем по стране этот показатель составляет 14,2 займа на тысячу человек. В Томской области цифра оказалась чуть ниже — 13,7 кредита. Однако динамика выдачи говорит о резком скачке спроса: количество оформленных займов выросло на 55,3% по сравнению с прошлым годом. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3,99 млн рублей при доле просроченной задолженности всего в 0,8%.

Для сравнения, соседи томичей показали следующие результаты: Кузбас расположился на 64-й строчке (12,3), Новосибирская область вошла в топ-25 (17,2), а Омская область оказалась почти на одном уровне с Томском — 48-е место и 14 кредитов. Безоговорочным лидером рейтинга как в СФО, так и во всей России стала Тува с результатом 26,6 кредита на тысячу жителей.

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