В Томске закрыт проезд на улицах Енисейской и Некрасова

Из-за работ коммунальщиков в Томске для движения транспорта закрыто множество участков улично-дорожной сети. Фото: Марина Лукина

Несколько участков улиц в Томске закрыли для движения транспорта из-за коммунальных работ. По информации городских властей, до 20.00 субботы, 25 июля, перекрыт участок улицы Енисейской от проспекта Комсомольского до улицы Шевченко.

До 7.00 воскресенья, 26 июля, невозможно будет проехать по Некрасова от улицы Украинской до Жуковского.

До вечера воскресенья, 26 июля, перекрыто движение по улице Украинской от Маяковского до Некрасова.

До 23.00 понедельника, 3 августа, будет сужена проезжая часть на улице Большой Подгорной от переулка Ванцетти до переулка Совпартшкольного. Там бригады рабочих прокладывают трубопровод.

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