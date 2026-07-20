Дефицит осадков ожидается на этой неделе в северных районах Томской области

За последние сутки на тушение пожаров в томских лесах привлекались более 380 человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная Авиалесоохрана 20 июля предупредила о дефиците осадков на начавшейся неделе в северных районах Томской области.

«Лесопожарная обстановка на северных территориях Томской области осложнена с первой декады июня из-за постоянных вспышек труднодоступных и удаленных возгораний от гроз. По прогнозным данным, предстоящая неделя долгожданных осадков на огнеопасные территории не принесет», — говорится в сообщении ведомства.

На 20 июля в Томской области действует 21 пожар, из них локализованы 5. За сутки на тушение очагов в лесах привлекались более 380 человек.

С 13 июня в Томской области введен режим ЧС регионального уровня.

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