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НовостиОбщество20 июля 2026 4:15

Из загоревшегося частично расселенного дома в Томском районе спасли женщину

Пожар в селе Моряковский затон произошел рано утром 19 июля
Елена Белоусова
Личным составом пожарной части села Моряковский Затон из дома спасен человек

Личным составом пожарной части села Моряковский Затон из дома спасен человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, в селе Моряковский затон Томского района загорелись 3 брусовых двухэтажных дома, один — расселенный частично, второй и третий к моменту пожара были расселены полностью. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило к ним ближе к 5.00; время ликвидации пожара — 6.20 утра.

Личным составом пожарной части села Моряковский Затон из дома спасли женщину.

Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло 6 пожаров.

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