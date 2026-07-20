Из загоревшегося частично расселенного дома в Томском районе спасли женщину

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье, 19 июля, в селе Моряковский затон Томского района загорелись 3 брусовых двухэтажных дома, один — расселенный частично, второй и третий к моменту пожара были расселены полностью. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило к ним ближе к 5.00; время ликвидации пожара — 6.20 утра.
Личным составом пожарной части села Моряковский Затон из дома спасли женщину.
Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло 6 пожаров.
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