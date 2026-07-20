Свыше 1100 томских выпускников воспользовались возможностью пересдать ЕГЭ

На начало сентября намечен дополнительный период сдачи ЕГЭ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подведены окончательные итоги пересдачи ЕГЭ в так называемые «Президентские дни». Областные власти 20 июля сообщили, что количество стобалльников в регионе по итогам пересдачи увеличилось до 45.

«Президентские дни» — это дополнительные даты в расписании ЕГЭ, выделенные по инициативе президента РФ для пересдачи одного из предметов выпускниками текущего учебного года. Это возможность улучшить ранее полученный результат по одному из сданных предметов.

Шансом получить более высокий результат в этом году воспользовались 1 178 выпускников. Общее количество стобалльников (по одному или нескольким предметам) выросло до 45.

Выпускник школы «Перспектива» Сергей Нагорняк улучшил результат ЕГЭ по химии с 90 до 100 баллов и стал третьим двухсотбалльником в Томской области. Ранее на 100 баллов юноша сдал экзамен по биологии.

В начале сентября стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году. Экзамены смогут сдать выпускники, не допущенные к процедуре в основной период; те, кто получил неудовлетворительную оценку более чем по одному обязательному предмету, а также те, чьи результаты были аннулированы.

В этом году дополнительный период продлится два дня:

4 сентября (пятница) — русский язык;

8 сентября (вторник) — математика базового уровня.

На 25 сентября назначен резервный день для дополнительного периода, сдать можно будет русский язык и математику (базовый уровень).

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