Суд конфисковал у томича машину за нетрезвое вождение

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что в декабре 2025 года томича за рулем автомобиля «Лада Самара» остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Выяснилось, что мужчина выпил пива и решил съездить за добавкой в магазин. До этого житель Томска уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. После второй остановки было возбуждено уголовное дело.
Приговор суда — 160 часов обязательных работ, лишение прав на 1 год и 6 месяцев. Автомобиль «Лада Самара» конфискован в доход государства.
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