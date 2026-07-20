Суд конфисковал у томича машину за нетрезвое вождение

В декабре молодой человек отказался проходить процедуру медосвидетельствования Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что в декабре 2025 года томича за рулем автомобиля «Лада Самара» остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина выпил пива и решил съездить за добавкой в магазин. До этого житель Томска уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. После второй остановки было возбуждено уголовное дело.

Приговор суда — 160 часов обязательных работ, лишение прав на 1 год и 6 месяцев. Автомобиль «Лада Самара» конфискован в доход государства.

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