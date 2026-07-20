Суд на 6 месяцев отправил в колонию неплательщицу алиментов из Томского района

В колонии должница проведет ближайшие полгода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Томский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 54-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». В прокуратуре Томской области уточнили «КП-Томск», что с с 2016 года в соответствии с решением суда с женщины взыскиваются алименты на содержание двух детей.

Сумма долга по алиментам составляет более полутора миллионов рублей. Жительница района ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также за другие преступления; назначенные наказания, не связанные с лишением свободы, она игнорировала.

Известно, что дама состоит на учете в наркологическом диспансере.

Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимую заключили под стражу прямо в зале суда.

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