Погодные порталы уточнили прогноз погоды в Томске и области на предпоследнюю неделю июля. 30-градусной жары в регионе не ожидается.
По информации сервиса «Гисметео», самым жарким днем недели станет понедельник, 20 июля. В течение дня столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Во вторник, 21 июля, в регионе будет малооблачно. Воздух прогреется до +25°С.
В среду, 22 июля, в регионе также ожидается +25 градусов.
В четверг, 23 июля, в прогнозе — небольшой дождь, туман и +25°С.
В пятницу, 24 июля, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +24 градусов.
В субботу, 25 июля, ожидается туман. Температура воздуха составит +25 градусов.
В воскресенье, 26 июля, дождей в регионе не будет. Воздух прогреется до +25°С.
Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» предупреждает о дождях разной степени интенсивности со среды, 22 июля, до субботы, 25 июля, включительно. Этот же портал сообщил, что в понедельник, 20 июля, в регионе потеплеет до +27 градусов.
В остальные дни недели также будет довольно жарко, столбики термометров днем будут подниматься до отметок от +25°С до +26°С. По ночам температура воздуха ожидается в диапазоне от +13 до +17 градусов.
Синоптики томского ЦГМС в ближайшие дни прогнозируют в регионе северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.
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