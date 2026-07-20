Пассажир иномарки ранен в ДТП на Объездной дороге Томска

В субботу, 18 июля, на 5 километре Объездной дороги Томска случилось ДТП, в котором пострадал пассажир иномарки.
По информации регионального УМВД, около 18.40 автомобиль «Хавал Джулион», которым управлял 51-летний мужчина, въехал в барьерное ограждение трассы. Машину отбросило, и она врезалась в ограждение на противоположной части трассы.
Предварительно установлено, что водитель утратил контроль за движением. 40-летний мужчина-пассажир ранен, его отправили в больницу. Требуется помощь очевидцев ДТП. Обращаться следует на Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
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