Житель томского села выстрелил в односельчанина из-за дорожного конфликта

Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Молчановском районе перед судом предстанет местный житель, стрелявший из ружья в односельчанина. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.

В мае у 35-летнего жителя села Сулзат произошел конфликт с односельчанином. Причиной противостояния стала манера вождения 35-летного мужчины. Началась драка. Находившаяся в эпицентре событий жена второго мужчины позвонила брату с просьбой о помощи.

23-летний родственник приехал к дому зачинщика драки, тот вышел на улицу с ружьем и выстрелил под ноги молодому человеку. Дробь рикошетом попала в него. Взявший в руки ружье мужчина свою вину не признал, настаивая на том, что его оговорили.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд конфисковал у томича машину за нетрезвое вождение

Число лесных пожаров в Томской области выросло до 21

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru