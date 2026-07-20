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НовостиОбщество20 июля 2026 5:40

Житель томского села выстрелил в односельчанина из-за дорожного конфликта

35-летнего мужчину обвинили в угрозе убийством
Елена Белоусова
Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления»

Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Молчановском районе перед судом предстанет местный житель, стрелявший из ружья в односельчанина. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.

В мае у 35-летнего жителя села Сулзат произошел конфликт с односельчанином. Причиной противостояния стала манера вождения 35-летного мужчины. Началась драка. Находившаяся в эпицентре событий жена второго мужчины позвонила брату с просьбой о помощи.

23-летний родственник приехал к дому зачинщика драки, тот вышел на улицу с ружьем и выстрелил под ноги молодому человеку. Дробь рикошетом попала в него. Взявший в руки ружье мужчина свою вину не признал, настаивая на том, что его оговорили.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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