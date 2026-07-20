Число лесных пожаров в Томской области выросло до 21

За прошедшие сутки в Томской области ликвидированы 2 лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром в понедельник, 20 июля, действует 21 лесной пожар. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что очаги зафиксированы на территории Александровского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничеств. Из них 5 локализованы на территории Верхнекетского района.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидированы 2 лесных пожара в Каргасокском и Тегульдетском лесничествах.

По состоянию на 20 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,6 (это средняя пожарная опасность).

В томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили, что с 20 по 22 июля местами по области сохранится высокая пожароопасность 4 класса и ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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