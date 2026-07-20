В Стрежевом начинается суд по делу о ДТП, в котором погиб юный мотоциклист

ДТП, в котором погиб 16-летний водитель питбайка, случилось летом прошлого года. Фото: Прокуратура Томской области

В Стрежевом в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что дама за рулем иномарки сбила подростка на питбайке.

ДТП со смертельным исходом случилось больше года назад — в июне 2025 года. Дама за рулем автомобиля «Хонда Цивик» двигалась по автодороге Стрежевой — Нижневартовск. Во время обгона другого авто стрежевчанка столкнулась с попутным питбайком, водитель которого поворачивал налево.

16-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.

Вину в содеянном жительница города признала. Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу.

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