В Стрежевом начинается суд по делу о ДТП, в котором погиб юный мотоциклист

В Стрежевом в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. В прокуратуре Томской области 20 июля сообщили, что дама за рулем иномарки сбила подростка на питбайке.
ДТП со смертельным исходом случилось больше года назад — в июне 2025 года. Дама за рулем автомобиля «Хонда Цивик» двигалась по автодороге Стрежевой — Нижневартовск. Во время обгона другого авто стрежевчанка столкнулась с попутным питбайком, водитель которого поворачивал налево.
16-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.
Вину в содеянном жительница города признала. Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу.
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