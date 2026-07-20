Новая рабочая неделя в Томской области начнется с жары до +29°С

Начало недели в Томской области будет жарким. Фото: Марина Лукина

Переменная облачность ожидается в Томской области в понедельник, 20 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, осадков в течение дня не ожидается как в Томске, так и в районах области.

Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в области составит +24…+29°С, в областном центре воздух прогреется до +28 градусов.

В ЦГМС уточнили, что со вторника, 21 июля, в регионе начнутся кратковременные дожди, станет немного прохладнее, чем в первый день недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтобы люди не расстроились!»: Томич рассказал, почему распечатал скульптуру белки на 3D-принтере

Более 200 домов в центре Томска останутся без воды на 14 часов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru