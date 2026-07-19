«Огонь под запретом!»: В лесах Томской области объявлен пятый класс пожарной опасности

На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в региональном управлении МЧС России выпустили экстренное предупреждение для жителей и гостей области. Как сообщили в спасательном ведомстве, с 20 июля 2026 года по 22 июля 2026 года местами по территории субъекта ожидается 5 класс пожарной опасности, а особый противопожарный режим продолжает свое действие.

В связи с экстремальными погодными условиями на всей территории региона сохраняются жесткие ограничения. Спасатели напоминают, что в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разводить костры, а также сжигать сухую траву и бытовой мусор. За нарушение этих требований законодательством предусмотрены серьезные административные штрафы, размер которых многократно возрастает именно в период введения особого режима. Гражданам необходимо быть предельно внимательными: запрещается оставлять без присмотра любой открытый огонь, бросать непотушенные окурки и спички. Родителям следует строго следить за тем, чтобы дети не играли с огнем и не находились вблизи потенциальных источников возгорания.

Сотрудники экстренных служб подчеркивают, что в такую засушливую и ветреную погоду огонь распространяется с колоссальной скоростью, и счет при ликвидации возгораний идет буквально на минуты. При обнаружении даже малейшего задымления или открытого пламени очевидцам необходимо немедленно сообщать об инциденте по телефонам 101 или 112. Своевременный звонок в пожарную охрану позволяет спасти леса, имущество и человеческие жизни от стремительно надвигающейся стихии. 5 класс пожарной опасности является наивысшим уровнем угрозы и требует максимальной мобилизации как спасательных подразделений, так и всего населения.

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