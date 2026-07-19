Более 200 домов в центре Томска останутся без воды на 14 часов

Отключение воды связано с плановыми работами на сетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичей предупредили о масштабном отключении холодного водоснабжения в центральной части города. Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, 21 июля более 200 жилых и административных зданий останутся без воды из-за планового капитального ремонта сетей.

Подача ресурса будет прекращена с 09:00 и возобновится только в 23:45. Причиной ограничений станет переключение абонентов на новый участок водопровода, диаметр труб которого составляет 160 и 225 миллиметров. Основные работы развернутся в переулке Нахановича и на улице Советской. Под отключение попали объекты недвижимости на проспектах Ленина и Фрунзе, а также на улицах Гагарина, Красноармейская, Никитина, Белинского, Крылова, Советская, Киевская и Лебедева. Кроме того, воды не будет в 7 переулках, среди которых Батенькова, Даниловский, Затеевский, Кононова, Пионерский, Плеханова и Шумихинский.

Полный перечень адресов, попадающих под ограничения, опубликован на официальных ресурсах водоканала. Коммунальщики настоятельно просят томичей на время отключения держать все водопроводные краны закрытыми. Эта мера необходима для предотвращения случайных затоплений после возобновления подачи воды и скачков давления в системе. Горожанам рекомендуется заранее запастись необходимым объемом питьевой и технической воды. Своевременная подготовка поможет минимизировать бытовой дискомфорт во время проведения важнейших работ по модернизации городской инфраструктуры.

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