Врачи предупредили томичей о смертельных болезнях из-за грязных фильтров в кондиционерах

Современный кондиционер. Накануне, 17 июля, отмечался День изобретения климатического оборудования Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 17 июля, отмечался всемирный День изобретения кондиционера. В эту дату в 1902 году американский инженер Уиллис Кэрриер положил начало эпохе современного климатического оборудования, собрав первую в мире промышленную холодильную установку. Несмотря на огромную пользу техники, врачи напоминают, что неправильный уход за ней может стать причиной тяжелых инфекций. О профилактике болезней, связанных с работой кондиционеров, рассказали в томском управлении Роспотребнадзора.

Кондиционер стал важнейшей частью повседневной жизни, обеспечивая комфорт в изнуряющую жару. Однако специалисты подчеркивают, что оборудование необходимо своевременно обслуживать и регулярно менять фильтры. Загрязненные элементы системы могут спровоцировать развитие опасных заболеваний. Если очистка проводится неправильно или крайне редко, внутри корпуса начинает размножаться плесень. При каждом включении устройства споры микроскопических грибков вместе с потоком воздуха разносятся по помещению. Вдыхание этих спор способно привести к развитию аспергиллеза.

Еще одной серьезной угрозой при ненадлежащем уходе является размножение бактерии легионеллы в трубках и шлангах. Этот микроорганизм вызывает легионеллез, который представляет собой острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием тяжелой пневмонии или острого респираторного поражения.

Климатическая техника будет приносить пользу только при условии грамотной установки и эксплуатации. Поток воздуха не должен быть направлен напрямую на человека, чтобы исключить локальное переохлаждение. Фильтры требуют систематического обслуживания, а оптимальная температура в комнате должна поддерживаться на уровне не менее 22 градусов по Цельсию. Регулярная дезинфекция и соблюдение базовых правил безопасности гарантируют, что спасение от летнего зноя будет комфортным и не навредит иммунитету.

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