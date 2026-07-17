В Томске прошел Царский Крестный ход к источнику, откуда пил воду цесаревич

Участники Томского Царского Крестного хода. Фото: Томская епархия

В день памяти святых царственных страстотерпцев в областном центре состоялся традиционный Томский Царский Крестный ход. Множество верующих прошли по историческому маршруту, связывающему город с визитом наследника престола более века назад. Подробности рассказали сегодня в Томской епархии.

Колонна паломников стартовала от храма святителя Николая Чудотворца, расположенного на улице Ивана Чёрных. Конечной точкой маршрута стал знаменитый Царский ключ — освященный источник, имеющий глубокое историческое значение для региона. Именно из этого родника в 1891 году пил воду цесаревич Николай Александрович во время своего масштабного путешествия по Сибири. Участники шествия с молитвами преодолели расстояние до святого места, чтобы почтить память императорской семьи и набрать воды из исторического источника.

День памяти святых царственных страстотерпцев ежегодно отмечается Русской православной церковью и собирает верующих по всей стране. Томский Царский Крестный ход является важной частью духовной жизни региона и служит данью уважения истории. Визит цесаревича в Томск в 1891 году стал знаковым событием для города, а источник, к которому он приезжал, впоследствии был освящен и превратился в место массового паломничества. Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и укреплению православных традиций среди жителей Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разведчик собирает машины для СВО, откуда сам вернулся из-за трагедии»: Многодетного томича удостоили высокой награды в Москве

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru