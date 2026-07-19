В Томской области с воздуха и земли обработали лес от соснового пилильщика

Авиация распылила химикаты в Бакчарском районе, а в Томском и Кожевниковском применили безопасный биопрепарат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В регионе успешно ликвидировали очаги рыжего соснового пилильщика на площади 8032,74 гектара. Работы проведены в Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах. Об этом рассказали в профильном ведомстве 19 июля.

В Бакчарском районе авиационным способом обработано 6882,24 гектара с применением химического препарата контактно-кишечного действия, содержащего клотианидин и зета-циперметрин. Авиаобработка показала высокую биологическую эффективность на уровне 93,5 %: в урочище «Кенгинское» она составила 93 %, а в «Кедровском» — 94 %.

В Томском и Кожевниковском районах наземным способом обработано 1150,5 гектара. Здесь использовали безопасный для людей и животных биопрепарат, который оказался губительным для личинок вредителя. Эффективность наземной обработки достигла 84,9 %: в Кожевниковском лесничестве — 82 %, в Тимирязевском — от 81 до 87 %, а в Томском — от 84 до 87 %.

Наземный способ был выбран из-за близости населенных пунктов, расстояние до которых составляло менее 2 километров. На удаленных территориях применялось малообъемное опрыскивание с учетом погодных условий и направления ветров. Специалисты Центра защиты леса уже завершили учет биологической эффективности проведенных работ. С сентября в регионе начнется осенний мониторинг лесных массивов, который позволит спрогнозировать необходимые объемы лесозащитных мероприятий на следующий год.

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