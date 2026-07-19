Томские и китайские ученые научили арбузы защищаться от болезней без химии

Эффективность проверили на 10 сортах бахчевых культур Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Совместно с коллегами из Китая томские ученые разработали новый экологичный способ борьбы с фитофторозом, который позволяет защитить урожай без использования агрессивных пестицидов. Об этом рассказали в пресс-службе Томского государственного университета.

Технология основана на обработке сельскохозяйственных культур короткими сахарными молекулами, которые называются олигосахаридами левана. Они пробуждают естественный иммунитет растений. Результаты масштабного исследования уже опубликованы в авторитетном издании International Journal of Biological Macromolecules. Ученые поясняют, что глобальное изменение климата провоцирует засухи, размножение грибков и нашествия вредителей, поэтому культурам требуется дополнительная защита. Обычный леван для этих целей не подходит, так как его молекулы слишком крупные и плохо растворяются в воде. Китайские специалисты смогли получить укороченную форму вещества, которая прекрасно усваивается и мгновенно запускает иммунный ответ.

Эффективность инновационного метода проверили на 5 сортах дыни и 5 сортах арбуза. После опрыскивания растения намеренно заражали возбудителем фитофтороза и серой гнилью. Результат впечатлил исследователей: устойчивость к фитофторозу резко выросла, хотя против серой гнили метод пока не сработал. Попутно в листьях увеличилось содержание хлорофилла, а сами арбузы накопили больше полезных сухих веществ. Технологию можно применять 3 способами: опрыскивать листья, замачивать семена или обрабатывать корни. Если дальнейшие полевые испытания подтвердят абсолютную безопасность, аграрии получат реальную и дешевую альтернативу химическим фунгицидам.

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