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НовостиОбщество19 июля 2026 8:21

Томские и китайские ученые научили арбузы защищаться от болезней без химии

Новая технология на основе коротких сахарных молекул пробуждает естественный иммунитет растений
Екатерина Сафонова
Эффективность проверили на 10 сортах бахчевых культур

Эффективность проверили на 10 сортах бахчевых культур

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Совместно с коллегами из Китая томские ученые разработали новый экологичный способ борьбы с фитофторозом, который позволяет защитить урожай без использования агрессивных пестицидов. Об этом рассказали в пресс-службе Томского государственного университета.

Технология основана на обработке сельскохозяйственных культур короткими сахарными молекулами, которые называются олигосахаридами левана. Они пробуждают естественный иммунитет растений. Результаты масштабного исследования уже опубликованы в авторитетном издании International Journal of Biological Macromolecules. Ученые поясняют, что глобальное изменение климата провоцирует засухи, размножение грибков и нашествия вредителей, поэтому культурам требуется дополнительная защита. Обычный леван для этих целей не подходит, так как его молекулы слишком крупные и плохо растворяются в воде. Китайские специалисты смогли получить укороченную форму вещества, которая прекрасно усваивается и мгновенно запускает иммунный ответ.

Эффективность инновационного метода проверили на 5 сортах дыни и 5 сортах арбуза. После опрыскивания растения намеренно заражали возбудителем фитофтороза и серой гнилью. Результат впечатлил исследователей: устойчивость к фитофторозу резко выросла, хотя против серой гнили метод пока не сработал. Попутно в листьях увеличилось содержание хлорофилла, а сами арбузы накопили больше полезных сухих веществ. Технологию можно применять 3 способами: опрыскивать листья, замачивать семена или обрабатывать корни. Если дальнейшие полевые испытания подтвердят абсолютную безопасность, аграрии получат реальную и дешевую альтернативу химическим фунгицидам.

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