Томичей предупредили о сильных геомагнитных бурях с 21 по 23 июля

С 21 по 23 июля в Томске ожидаются геомагнитные возмущения до 5 баллов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Томской области ожидаются серьезные колебания геомагнитного фона. Синоптики предупреждают, что самые мощные возмущения магнитосферы Земли придутся на период с 21 по 23 июля. Данные опубликовали в воскресенье, 19 июля, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным сервиса с 18 по 20 июля обстановка останется относительно спокойной, а индекс активности не превысит 2 баллов. Ситуация резко изменится в полдень 21 июля, когда показатель подскочит до 5 баллов и продержится на этом высоком уровне до вечера 22 июля. Лишь 23 июля возмущения начнут постепенно стихать до 3 или 4 баллов, а 24 июля фон вернется к умеренным и безопасным значениям.

Медики настоятельно советуют метеозависимым людям быть особенно внимательными к своему здоровью в период солнечной активности. Врачи рекомендуют снизить физическую нагрузку и избегать стрессовых ситуаций. Также необходимо больше отдыхать и пить достаточное количество чистой воды. Специалисты не советуют планировать дальние поездки за рулем автомобиля и призывают ограничить употребление крепкого кофе и алкоголя. Людям, принимающим препараты от артериального давления, необходимо держать лекарства под рукой и при ухудшении самочувствия немедленно консультироваться с врачом. Полноценный сон и спокойные прогулки на свежем воздухе помогут организму легче перенести внезапные колебания магнитного поля планеты.

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