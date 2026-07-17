Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС составили прогноз погоды в Томской области на выходные дни, 18 и 19 июля. Ожидаются осадки разной степени интенсивности. Похолодания жителям региона можно не опасаться.
В Томске и области ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду; при грозах порывы могут усилиться до 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +12…+17°С. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Непосредственно в Томске будет чуть прохладнее: столбики термометров поднимутся до +25°С.
В регионе существенных осадков не ожидается. Исключение — южные районы, где в ночь на воскресенье местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем в регионе ожидается жара от +24 до +29°С.
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