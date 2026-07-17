В субботу погода в регионе будет капризной: в прогнозе — жара и осадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС составили прогноз погоды в Томской области на выходные дни, 18 и 19 июля. Ожидаются осадки разной степени интенсивности. Похолодания жителям региона можно не опасаться.

Суббота, 18 июля

В Томске и области ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду; при грозах порывы могут усилиться до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +12…+17°С. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Непосредственно в Томске будет чуть прохладнее: столбики термометров поднимутся до +25°С.

В воскресенье зонтики горожанам и жителям районов области не пригодятся. Фото: Марина Лукина

Воскресенье, 19 июля

В регионе существенных осадков не ожидается. Исключение — южные районы, где в ночь на воскресенье местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 метров в секунду.

19 июля столбики термометров в Томской области поднимутся до +29°С. Фото: Марина Лукина

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем в регионе ожидается жара от +24 до +29°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд по Яковлева в Томске закроют до вечера 19 июля

Томич потерял деньги при покупке у мошенников морского контейнера

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru