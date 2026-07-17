Роспотребнадзор дал томичам инструкции по спасению от теплового удара в жару

Пить слишком холодную воду в жару категорически противопоказано

На фоне высоких летних температур Роспотребнадзор обратился к жителям региона с важными рекомендациями по поддержанию водного баланса. Ведомство предупредило, что перегрев является крайне опасным состоянием, способным привести к резкому ухудшению здоровья, и призвало томичей строго соблюдать правильный питьевой режим как на улице, так и в помещениях. Рекомендации были опубликованы 17 июля на сайте надзорного ведомства.

Чтобы избежать негативных последствий жары, специалисты советуют употреблять большое количество жидкости. Идеальным средством утоления жажды считается чистая вода или несладкий зеленый чай. Также в рацион рекомендуется включить минеральную воду, морсы, молочнокислые напитки, отвары из сухофруктов и витаминизированные составы. При этом крайне важно, чтобы температура потребляемой жидкости была комнатной. Врачи категорически не рекомендуют употреблять слишком холодные напитки, так как они возбуждают потовые железы, от чего обезвоживание организма только усиливается.

Особое внимание уделяется режиму потребления воды в экстремальных условиях. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час. В утреннее время можно употребить чуть больше жидкости, чтобы создать определенный запас в организме, а в течение дня лучше пить воду небольшими порциями и максимально равномерно. Общая суточная норма потребления рассчитывается индивидуально и составляет 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела человека.

Для утоления жажды в знойные дни категорически не подходят газированные лимонады, жидкости с повышенным содержанием сахара, а также энергетические и алкогольные напитки. Эти продукты дают лишь лишнюю нагрузку на ослабленный жарой организм и в итоге только усиливают чувство жажды. Медики напоминают, что своевременное восполнение дефицита влаги является главной профилактикой тепловых ударов, обмороков и обострений хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Томичам, находящимся на улице под прямыми солнечными лучами, рекомендуется всегда иметь при собой бутылку чистой воды и делать регулярные глотки, не дожидаясь появления сильной сухости во рту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обрушение дамбы ни при чем»: власти назвали причину исчезновения озера в Мирном под Томском

В Томской области собственников заросшего участка предупредили об изъятии земли

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru